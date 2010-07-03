Депздрав предостерег от самолечения антибиотиками при ОРВИ

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Фото: depositphotos/alexraths
Прием антибиотиков без назначения врача может негативно сказаться на здоровье человека. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста по первичной медицинской помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.
"Лекарства группы антибиотиков применяются при заболеваниях, вызванных микробами. Так, первые полученные препараты этого класса разрушали клеточные стенки микробов, другие лекарства нарушают синтез белка у микроба, то есть, не лишая его возможности деления и передвижения по организму", – пояснил Тяжельников.
Он добавил, что у вирусов нет клеточных стенок, на которые могут повлиять антибиотики. Именно поэтому их прием во время вирусного заболевания не принесет нужного результата. Однако врач уточнил, что это не относится к случаю активного размножения болезнетворных бактерий.
Он добавил, что принятие антибиотиков без назначения врача может сказаться на функциях печени и почек, вызвать аллергические реакции и снижение иммунитета. Специалист напомнил, что самым лучшим способом защиты является своевременная вакцинация, которая стартовала в городе 4 сентября.
В Москве пункты вакцинации открыты в поликлиниках, центрах "Мои документы" и павильонах "Здоровая Москва" в парках, у метро и МЦК. Самые популярные мобильные пункты – у станций метро "Речной вокзал", "Белорусская" и "Владыкино".
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