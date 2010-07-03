Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роспотребнадзор с 1 по 16 октября запустит горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, говорится на сайте ведомства.
"Гражданам помогут разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций", – указано в сообщении.
Единый консультационный центр по стране – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице с 16 по 22 сентября был ниже расчетных эпидемических пороговых величин. К настоящему моменту более 700 тысяч человек сделали прививку от гриппа.
В Москве пункты вакцинации открыты в поликлиниках, центрах "Мои документы" и павильонах "Здоровая Москва" в парках, у метро и МЦК. Самые популярные мобильные пункты – у станций метро "Речной вокзал", "Белорусская" и "Владыкино".
В 2019 году сезонные прививки в столице делают принципиально новым препаратом, защищающим сразу от четырех вирусов гриппа. Полученный после прививки иммунитет сохраняется в течение года. В прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом и ОРВИ среди привитых горожан.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: