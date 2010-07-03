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14:42

Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа

медицина общество

14:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор с 1 по 16 октября запустит горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, говорится на сайте ведомства.

"Гражданам помогут разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками. Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций", – указано в сообщении.

Единый консультационный центр по стране – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице с 16 по 22 сентября был ниже расчетных эпидемических пороговых величин. К настоящему моменту более 700 тысяч человек сделали прививку от гриппа.

В Москве пункты вакцинации открыты в поликлиниках, центрах "Мои документы" и павильонах "Здоровая Москва" в парках, у метро и МЦК. Самые популярные мобильные пункты – у станций метро "Речной вокзал", "Белорусская" и "Владыкино".

В 2019 году сезонные прививки в столице делают принципиально новым препаратом, защищающим сразу от четырех вирусов гриппа. Полученный после прививки иммунитет сохраняется в течение года. В прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом и ОРВИ среди привитых горожан.

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медицина общество

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