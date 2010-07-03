Врач рассказал о хронических заболеваниях, которые обостряет холод

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Наступившие в столице холода могут спровоцировать обострение практически всех хронических заболеваний, рассказал врач-терапевт высшей категории, популяризатор медицины Алексей Водовозов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, в первую очередь это касается дыхательного аппарата, затем сердечно-сосудистой системы.

"Охлаждение, озноб вызывает попытку согреться. Вследствие этого люди закрывают окна, а духота плохо влияет на работу сердца. Если говорить о суставах, то и на них холод влияет негативно. Если человек уже принимал препараты против боли, то резкое снижение температуры и лишние движения могут спровоцировать обострения болезней опорно-двигательного аппарата", – отметил врач.

Профессор РНИМУ имени Николая Пирогова, доктор медицинских наук Александр Карабиненко рассказал, что чаще всего холод в столице провоцирует простуду. В этот период могут начаться обострения хронических заболеваний дыхательных путей.

Специалист посоветовал одеваться по сезону, чтобы избежать болезни. Также москвичам посоветовали пить горячий чай.

Накануне стало известно, что более 700 тысяч человек сделали прививку от гриппа в столице. Кампания по вакцинации в городе стартовала 4 сентября. Прививку можно сделать в поликлиниках, а также в мобильных пунктах, которые разместились рядом со станциями метро, в парках и флагманских офисах "Мои документы".

В мобильных пунктах вакцинацию прошли уже более 80 тысяч человек, из них 63 тысячи – возле станций метро и МЦК, в павильонах "Здоровая Москва" – около 20 тысяч.

В прошлом году в мобильных пунктах защитились от гриппа около 320 тысяч человек – на 35% больше, чем в 2017-м. С каждым годом количество посетивших их людей растет.

Среди наиболее популярных у горожан пунктов вакцинации – пункты у станций метро "Речной вокзал", "Белорусская" и "Владыкино.

