За календарем прививок детей можно будет следить онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У родителей появится онлайн-доступ к электронной медкарте ребенка с информацией о проведенных вакцинациях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для этого нужно будет подать заявку на mos.ru. Нововведение должно заработать до конца года.

Родителям также станет известно, какие препараты используются при вакцинации. В ЕМИАС внесли перечень из 150 наименований вакцин, зарегистрированных в стране.

В случае смены места жительства или прикрепления к другой поликлинике данные остаются в базе. При необходимости в медорганизации выдадут выписку из карты.

Горожане, чьим детям не сделали прививку, отправят СМС-сообщения и письма на электронную почту от ЕМИАС. Врач на приеме сможет сразу узнать, привит ли пациент от той или иной инфекции. В противном случае он порекомендует родителям это сделать.

Сейчас оригиналы бумажных прививочных карт хранятся в городских поликлиниках по месту прикрепления или в медицинском кабинете школы. Данные о вакцинации также переносятся в медкарту.

Прививки, сделанные в негосударственных медорганизациях, в ЕМИАС не отображаются. Чтобы внести их в базу, следует показать имеющиеся прививочные сертификаты.

Электронная прививочная карта удобна как для врачей, так и для горожан. Медики смогут точнее планировать кампании по вакцинации детей. Кроме того, электронный документ, в отличие от бумажного, невозможно потерять.

В начале сентября в Москве стартовала сезонная вакцинация против гриппа. Теперь москвичи могут сделать прививку в любое удобное время и в любом удобном месте. Пункты вакцинации заработали в поликлиниках, метро, МЦК, центрах "Мои документы", павильонах "Здоровая Москва" в парках и на одной железнодорожной станции. За 10 дней кампании прививку сделали более 400 тысяч человек.

В 2019 году впервые применяют принципиально новый препарат. Он защищает от четырех вирусов гриппа. Четырехвалентная вакцина эффективнее и безопаснее.