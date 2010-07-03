За календарем прививок детей можно будет следить онлайн

07:19
07:19
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
У родителей появится онлайн-доступ к электронной медкарте ребенка с информацией о проведенных вакцинациях, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для этого нужно будет подать заявку на mos.ru. Нововведение должно заработать до конца года.
Родителям также станет известно, какие препараты используются при вакцинации. В ЕМИАС внесли перечень из 150 наименований вакцин, зарегистрированных в стране.
В случае смены места жительства или прикрепления к другой поликлинике данные остаются в базе. При необходимости в медорганизации выдадут выписку из карты.
Горожане, чьим детям не сделали прививку, отправят СМС-сообщения и письма на электронную почту от ЕМИАС. Врач на приеме сможет сразу узнать, привит ли пациент от той или иной инфекции. В противном случае он порекомендует родителям это сделать.
Сейчас оригиналы бумажных прививочных карт хранятся в городских поликлиниках по месту прикрепления или в медицинском кабинете школы. Данные о вакцинации также переносятся в медкарту.
Прививки, сделанные в негосударственных медорганизациях, в ЕМИАС не отображаются. Чтобы внести их в базу, следует показать имеющиеся прививочные сертификаты.
Электронная прививочная карта удобна как для врачей, так и для горожан. Медики смогут точнее планировать кампании по вакцинации детей. Кроме того, электронный документ, в отличие от бумажного, невозможно потерять.
В начале сентября в Москве стартовала сезонная вакцинация против гриппа. Теперь москвичи могут сделать прививку в любое удобное время и в любом удобном месте. Пункты вакцинации заработали в поликлиниках, метро, МЦК, центрах "Мои документы", павильонах "Здоровая Москва" в парках и на одной железнодорожной станции. За 10 дней кампании прививку сделали более 400 тысяч человек.
В 2019 году впервые применяют принципиально новый препарат. Он защищает от четырех вирусов гриппа. Четырехвалентная вакцина эффективнее и безопаснее.
"Вечер": согласие на прививки
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