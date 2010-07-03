Более 400 тысяч человек сделали прививки от гриппа за 10 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За 10 дней кампании прививку от гриппа сделали более 400 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

Мэр напомнил, что кроме поликлиник, бесплатно можно привиться возле некоторых станций метро, МЦК, в центрах "Мои документы" и в парках.

"Вы знаете, что грипп – опасное заболевание, и лучше защититься", – написал мэр.

Сезонная вакцинация против гриппа началась в Москве в начале сентября. Теперь москвичи могут сделать прививку в любое удобное время и в любом удобном месте. Пункты вакцинации заработали в поликлиниках, метро, МЦК, центрах "Мои документы", павильонах "Здоровая Москва" в парках и на одной железнодорожной станции. Процедура не займет больше 15 минут, платить за нее тоже не придется.

В 2019 году впервые стали использовать принципиально новый препарат. Он защищает от четырех вирусов гриппа. Четырехвалентная вакцина более эффективна и безопасна. В первую очередь ее получают работники медицинских, образовательных организаций, студенты вузов, люди с хроническими заболеваниями, призывники, беременные женщины, дети и пенсионеры. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что если не удается привиться четырехвалентной вакциной, нужно использовать трехвалентную.

В столичном департаменте здравоохранения предупредили, что ОРВИ и грипп могут стать причиной развития серьезных заболеваний. Чаще всего осложнения встречаются со стороны органов дыхания (бронхиты). Осложнения могут также привести к нарушению работы организма, проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системам.

