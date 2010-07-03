Депздрав предупредил об осложнениях гриппа

14:19
14:19
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Фото: depositphotos/Mira@El
ОРВИ и грипп могут стать причиной развития серьезных заболеваний. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Чаще всего осложнения встречаются со стороны органов дыхания (бронхиты). Осложнения могут также привести к нарушению работы организма, проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системам, отметили в пресс-службе.
"Поражение нервной системы при гриппе происходит редко, но если развиваются, то протекают в тяжелой форме", – уточнила главный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Светлана Сметанина.
Медики подчеркивают, что в группу риска попадают дети в возрасте до полугода, взрослые старше 60 лет и горожане с хроническими соматическими заболеваниями.
Руководитель Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Олег Филиппов напомнил, что единственным эффективным способом защиты от гриппа является вакцинация. Масштабная прививочная кампания против гриппа стартовала 4 сентября. Сделать бесплатную прививку можно не только в поликлиниках, но и мобильных пунктах вакцинации. Всего их открылось 65.
31 прививочный пункт заработал возле 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с железнодорожной платформой и еще два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Помимо этого, прививки можно сделать в столичных парках – в 28 павильонах "Здоровая Москва", которые открыты ежедневно с 08:00 до 22:00.
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