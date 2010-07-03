65 мобильных пунктов вакцинации против гриппа открылись в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице 4 сентября стартовала вакцинация против гриппа, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Сделать бесплатную прививку можно не только в поликлиниках, но и мобильных пунктах вакцинации. Всего их открылось 65.
Нужно лишь предъявить медикам паспорт гражданина России, затем они измерят температуру и попросят заполнить информированное согласие. Прививочные кабинеты в поликлиниках и мобильные пункты вакцинации работают с 8:00.
"Прививку можно сделать по пути на работу или учебу, что очень удобно и не занимает много времени", – сказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Он уточнил, что 31 прививочный пункт заработал возле 29 станций метро, три – у станций МЦК, один – рядом с железнодорожной платформой и еще два – во флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Помимо этого, прививки можно сделать в столичных парках – в 28 павильонах "Здоровая Москва", которые открыты ежедневно с 08:00 до 22:00.
Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассчитывают привить от гриппа в предстоящем эпидсезоне более половины населения России. Все вакцины содержат актуальные штаммы и имеют высокое качество.
Всероссийская прививочная кампания против гриппа стартовала 2 сентября.
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