В Роспотребнадзоре рассчитывают привить от гриппа более половины населения России

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Более половины россиян будут привиты от гриппа в предстоящем эпидсезоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анну Попову.

"В эпидемическом сезоне этого года мы планируем привить более 50 процентов населения", – пояснила Попова.

Уточняется, что все вакцины содержат актуальные штаммы и имеют высокое качество.

"Особое внимание будет уделено группам риска, а именно детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам", – добавила глава ведомства.

Всероссийская прививочная кампания против гриппа стартует сегодня, 4 сентября. В Москве привиться можно будет бесплатно в городских поликлиниках, а также в 65 пунктах мобильной вакцинации.