Назван лучший способ профилактики гриппа

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Фото: depositphotos/alexraths
Наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Прививку лучше всего делать в октябре и ноябре, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Отмечается, что тяжелее всего грипп переносят дети и пожилые люди – у них могут развиться осложнения. Также в группу риска попадают люди с хроническими заболеваниями легких, печени, почек, сердечно-сосудистой системы, люди с иммунодефицитными состояниями, беременные женщины, сотрудники медицинских учреждений, работники общественного транспорта и другие.
В пресс-службе добавили, что грипп передается от человека к человеку с невидимыми капельками слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля. Гриппом можно заразиться даже во время разговора.
"Самым эффективным способом профилмактики, по мнению Всемирной организации здравоохранения, является вакцинация", – рассказали в пресс-службе.
Как уточняется, состав вакцины против гриппа меняется каждый год по рекомендации ВОЗ.
Ранее стало известно, что в поликлиниках, прививочных пунктах, расположенных на станциях метро, в павильонах "Здоровая Москва", на платформах МЦК и в центрах "Мои документы" с 4 сентября москвичи смогут бесплатно сделать прививку против гриппа. Также в городе будут работать 65 пунктов мобильной вакцинации.
На станциях метро появится 31 прививочный пункт, три пункта откроют на станциях МЦК, один – на железнодорожной платформе и два – во флагманских центрах "Мои документы". Прививку можно сделать и в столичных парках.
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