Масштабная вакцинация против гриппа стартует в столице 4 сентября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В столичных поликлиниках, прививочных пунктах, расположенных на станциях метро, в павильонах "Здоровая Москва", на платформах МЦК и в центрах "Мои документы" с 4 сентября москвичи смогут бесплатно сделать прививку против гриппа. Также в городе будут работать 65 пунктов мобильной вакцинации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На станциях метро появится 31 прививочный пункт, три пункта откроют на станциях МЦК, один – на железнодорожной платформе и два – во флагманских центрах "Мои документы". Прививку можно сдать и в столичных парках.

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что у москвичей пользуется популярностью сезонная вакцинация против гриппа.

"Вся процедура проводится в течение 10–15 минут после осмотра врача и при предъявлении паспорта. В этом году пройти вакцинацию можно будет и в павильонах "Здоровая Москва", – приводятся в сообщении его слова.

Отмечается, что в 28 павильонах "Здоровая Москва" врачи дежурят с 08:00 до 22:00.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили родителям первоклассников о необходимости привить детей перед началом учебного года. Детский иммунитет ослабляется из-за высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузки, а также стресса.

Вакцинация и ревакцинация помогают защитить школьников. В Роспотребнадзоре рекомендуют делать прививки от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.

