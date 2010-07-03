Календарь прививок предложили создать для россиян старшего возраста

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Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова предложила создать календарь прививок для людей старшего возраста.

По ее словам, инициатива выдвигается для того, чтобы обеспечить рост средней продолжительности жизни в России, передает пресс-служба ведомства.

Попова указала, что увеличение жизни до 78 лет к 2024 году является целью национального проекта "Демография", а к 2030 году показатель должен вырасти до 80 лет.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что задача защитить людей от различных инфекционных угроз поставлена перед учеными и в скором времени будет решена.

Руководитель службы напомнила, что календарь прививок в первую очередь ориентирован на детей, и только недавно в него внесли вакцинация от кори для граждан до 55 лет.

Ранее стало известно, что в перечень прививок в национальном календаре хотят добавить вакцинацию от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и папилломавирусной инфекции.