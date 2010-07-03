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08:07

Календарь прививок предложили создать для россиян старшего возраста

медицина общество

08:07

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова предложила создать календарь прививок для людей старшего возраста.

По ее словам, инициатива выдвигается для того, чтобы обеспечить рост средней продолжительности жизни в России, передает пресс-служба ведомства.

Попова указала, что увеличение жизни до 78 лет к 2024 году является целью национального проекта "Демография", а к 2030 году показатель должен вырасти до 80 лет.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что задача защитить людей от различных инфекционных угроз поставлена перед учеными и в скором времени будет решена.

Руководитель службы напомнила, что календарь прививок в первую очередь ориентирован на детей, и только недавно в него внесли вакцинация от кори для граждан до 55 лет.

Ранее стало известно, что в перечень прививок в национальном календаре хотят добавить вакцинацию от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и папилломавирусной инфекции.

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медицина общество

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