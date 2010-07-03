Национальный календарь прививок планируют расширить

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перечень прививок в национальном календаре хотят расширить. Об этом директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина сообщила на круглом столе в Госдуме, передает ТАСС.

По ее словам, в отечественном календаре пока меньше вакцин, чем в зарубежных аналогах. В планах добавить в него прививки от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и папилломавирусной инфекции.

Байбарина уточнила, что расширение национального календаря связано с некоторыми сложностями, в числе которых дороговизна иммунобиологических препаратов.

Сейчас в календаре есть вакцинации против гепатита В, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, свинки, а также менингококковой и пневмококковой инфекций.

В зависимости от эпидемиологической ситуации, календарь предусматривает прививки от бешенства, брюшного тифа, ветряной оспы, энцефалита, сибирской язвы, туляремии, холеры, чумы и других болезней.

На круглом столе также был поднят вопрос введения обязательных паспортов прививок для детей. В документах будут не только сведения о сделанных прививках, но и причины отказа от них.

