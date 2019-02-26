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17:12

Названы главные причины отказа от прививок

медицина

17:12

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неграмотность людей и разгул неправильной информации в соцсетях приводят к отказу от прививок. Такого мнения придерживается главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина, сообщает портал News.ru.

Эксперт рассказала, что медики уже привыкли, что обществу необходимо твердить о пользе вакцинации, которая, как минимум, спасает от инфекционных заболеваний.

"С одной стороны, это недостаток информации, с другой – разгул неправильной информации в соцсетях", – пояснила Драпкина.

Ранее зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина призвала врачей бороться с отказами молодых родителей от рекомендованных Минздравом детских прививок.

Недавно отсутствие прививок от кори у некоторых студентов и преподавателей Высшей школы экономики привело к тому, что их отстранили от занятий. Руководство вуза пошло на такой шаг, поскольку все они контактировали с третьекурсником, у которого нашли данное заболевание. А корпус, в котором занимались студенты, закрыли на карантин.

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