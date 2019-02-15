Один из корпусов НИУ ВШЭ закрыли на карантин

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Одно из зданий Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Хитровском переулке закрыто на карантин. Он продлится до 26 февраля. Причина – заболевание кори у студента третьего курса.

"В связи с подтвержденным случаем заболевания корью у студента 3-го курса факультета коммуникаций, медиа и дизайна в здании НИУ ВШЭ в Хитровском переулке 2/8, корп. 5 введен карантин. Соответствующее предписание выдано Роспотребнадзором. Карантин продлится до 26 февраля", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу университета.

В этом здании учатся студенты направлений "Журналистика" и "Медиакоммуникации". Их отстранили от занятий до окончания карантина. От работы пока будут отстранены и преподаватели, которые контактировали с заболевшим студентом и у которых не было прививки от кори.

Также в здании запрещены культурно-массовые мероприятия. НИУ ВШЭ заявил, что находится в контакте с Роспотребнадзором и принимает меры для защиты студентов и сотрудников от заболевания. 11 и 12 февраля в стенах университета проводилась бесплатная вакцинация от кори. Когда карантин закончится, расписание скорректируют, чтобы студенты смогли наверстать пропущенный материал.

Более 82 тысяч человек заразилось корью в 2018 году, свидетельствуют данные Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, сообщила ранее пресс-служба Роспотребнадзора.