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11 февраля, 11:15

Роспотребнадзор заявил об увеличении случаев завоза кори в РФ

медицина

11 февраля, 11:15

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 82 тысяч человек заразилось корью в 2018 году, свидетельствуют данные Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Согласно данным, крайне неблагополучная ситуация по кори сложилась в Грузии, Украине, Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции и ряде других стран Европы. Так, на Украине зафиксировано 1209,25 случаев на один миллион населения.

Данная ситуация негативно сказывается на России. В минувшем году увеличилось число завозов кори из неблагополучных стран. Тем не менее эпидемиологическая ситуация в стране благополучная. В минувшем году было зафиксировано 17,3 случая на один миллион населения.

В Роспотребнадзоре указали, что распространению инфекционного заболевания препятствует достаточный уровень популяционного иммунитета у населения. Этого удалось добиться в результате плановой работы по иммунизации против кори, а также благодаря широким противоэпидемическим и профилактическим мероприятиям.

В начале февраля ВОЗ подтвердила, что Россия получила статус страны, победившей краснуху. В организации отметили, что Россия внесла значительный вклад в сокращении заболеваемости краснухой и корью в более 50 странах Европы.

медицина

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