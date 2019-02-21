Около 500 непривитых от кори студентов ВШЭ отстранили от занятий

ВШЭ отстранила около 500 студентов из-за отсутствия прививки от кори
Почти 500 студентов Высшей школы экономики временно не смогут посещать занятия из-за того, что у них нет прививок от кори. Руководство вуза пошло на это после подтверждения случая заболевания у третьекурсника, сообщает телеканал Москва 24.
15 февраля один из учебных корпусов в Хитровском переулке закрыли на карантин. Как пояснили в университете, на подобных мерах настаивают в Роспотребнадзоре.
Отстранение студентов, которые контактировали с заболевшим и не имеют подтверждения об иммунном статусе, позволит предупредить распространение заболевания.
В здании, которое до 26 числа закрыли на карантин, учатся студенты направлений "Журналистика" и "Медиакоммуникации". Их преподаватели, не имеющие прививки от кори, тоже временно не работают.
В том же корпусе запретили культурно-массовые мероприятия. 11 и 12 февраля в стенах университета проводилась бесплатная вакцинация от кори. После окончания карантина расписание скорректируют, чтобы студенты смогли наверстать упущенное.
Корью называют острое инфекционное вирусное заболевание. Среди основных симптомов высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит, сыпь и общая интоксикация.
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