В Госдуме призвали медиков бороться с отказами от детских прививок

Медики должны бороться с отказами молодых родителей от рекомендованных Минздравом детских прививок. Такую точку зрения высказала в беседе с Агентством "Москва" зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
"Давно уже обсуждается эта проблема, мы сталкиваемся то с нарушением прав родителей, то с нарушением прав детей. Необходимо предметно говорить об этом с сообществом, со всеми", – отметила Пушкина.
Она подчеркнула, что существует реальная проблема с отказом родителей от детских прививок, и врачи "должны бить тревогу".
Ранее сообщалось, что Минздрав разрабатывает законопроект об ответственности за призывы к отказу от вакцинации. Согласно документу, врачи смогут рекомендовать отказаться от прививки лишь при наличии у пациента медицинских показателей. В любом другом случае их будут ждать выговоры и отправка на повышении квалификации в области вакцинации.
В частности, в ведомстве указывали на опыт Франции, где обязательная вакцинация введена на законодательном уровне.
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