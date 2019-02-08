Почему не стоит пренебрегать вакцинацией

В России продолжают выявлять случаи заболевания корью, гриппом и ОРВИ: уже закрыто более 2,5 тысячи школ и около 800 детских садов. При этом самым действенным способом не заболеть остается прививка, которую нужно делать в период сезонной вакцинации. Однако до сих пор среди россиян находятся противники такого метода. О том, стоит ли проходить вакцинацию и детям, и взрослым – читайте в материале портала Москва 24.

Несмотря на то, что ситуация с корью в столице не требует дополнительной вакцинации населения, продолжать делать прививки необходимо повсеместно, рассказал нам первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

"Против кори нужно продолжать прививаться, потому что она не ликвидирована на планете. При этом популяционный иммунитет российского населения достаточен, чтобы не позволить массовое распространение среди нашего народа", – пояснил он.

По его словам, благодаря национальному календарю прививок люди в среднем стали жить на 20 лет дольше. "Прививки по национальному календарю в основном сосредоточены на первом году жизни человека – на младенческом возрасте – и должны соблюдаться безусловно и неукоснительно. Особенность иммунопрофилактики в том, что мы вводим профилактический медицинский препарат здоровым людям, чтобы уберечь их от опасного заболевания. В 2002 году мы достигли уровня элиминации (ликвидации. – M24) кори, индикатор составлял один случай на миллион, а недавно ликвидировали и краснуху, но все равно вакцинация должна соблюдаться еще с большей тщательностью и с большим вниманием", – подчеркнул депутат.

Онищенко добавил, что пока не все болезни можно предупредить с помощью прививок, но национальный календарь будет расширяться.

"В будущем мы будем создавать новые вакцины для других заболеваний. Например, оспу мы ликвидировали, потому что ей может заболеть только человек, а сибирскую язву невозможно ликвидировать, так как ей могут заразиться как люди, так и животные. Более того, на планете есть места, где споры сибирской язвы сохраняются, и с ними пока ничего нельзя сделать. От нее сейчас прививаются люди определенных профессий", – отметил собеседник портала Москва 24.

За и против

Стоит отметить, что не все россияне согласны с мнением специалистов относительно прививок. Так, например, в социальных сетях существует множество групп с противниками вакцинации. Одни считают, что прививки могут привести к непредвиденным осложнениям, другие – не верят в эффективность вакцинации, а третьи – просто принимают убеждения родственников.

Одна из таких противниц вакцинации Татьяна рассказала порталу Москва 24, что делала только одну прививку своему ребенку – от туберкулеза – и больше не готова к вакцинации. Собеседница портала поделилась, что "перечитала весь интернет" про то, как "детей до дома не довозили после прививок", и пересмотрела фильмы про "всю правду о прививках". По ее мнению, если иммунитет у ребенка слабый, то врачи могут попросту заразить его тем, от чего прививают.

По словам женщины, ее дочке в три года поставили диагноз задержка психоречевого развития, и она боялась осложнений в случае прививки.

В свою очередь, терапевт-инфекциолог Лидия Подлесная рассказала о том, что вакцинация необходима, чтобы избежать тяжелой формы болезни.

"Даже если вакцинированный человек и заболеет, у него заболевание протекает ослаблено, он может заболеть, но не в тяжелой форме. Как и у всех медицинских препаратов, у вакцин есть и побочные эффекты, например, аллергические реакции. Поэтому нужно подходить к этому вопросу индивидуально, под наблюдением врача. Но население должно быть грамотным в этом отношении и прививать и детей, и взрослых", – пояснила она.

По словам врача, особенно всем инфекционным заболеваниям подвержены детские коллективы. "Детские коллективы являются триггером (пусковым механизмом. – прим. ред.), потому что там обычно распространяются все инфекции. Причем чем больше людей вакцинировано, тем больше прослойка вакцинированных в населении, и, соответственно, тем меньше опасность распространения инфекции. Кроме того, нужно раньше прививаться, прежде чем началась эпидемия, чтобы сформировался иммунитет", – добавила Подлесная.

Врач высшей категории, специалист по вакцинопрофилактике многопрофильного лечебно-диагностического центра Лина Мурадова пояснила порталу Москва 24, с чем могут быть связаны случаи болезни у привитых людей. "В случае с гриппом надо понимать, что мы прививаем заранее, где-то за полгода до того, как вирус приходит в Россию. Мы заранее прогнозируем, какие будут штаммы, но специалисты вирусологи и инфекционисты не всегда могут точно сказать, какого вида он будет. У меня масса примеров, когда ребенок привился и не заболел или перенес грипп в легкой форме, а ребенок, который не привился, – госпитализирован с пневмонией", – отметила врач.

Мурадова подчеркнула, что для каждого человека в вопросе вакцинации нужен индивидуальный подход, и соглашаться на вакцинацию необходимо после консультации со специалистом. "Человек должен быть осмотрен врачом, врач должен ознакомиться с историей его развития, какие заболевания он перенес, в том числе наследственность, посмотреть анализы, то есть максимум получить информации о состоянии здоровья. Например, для того чтобы сделать прививку АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. – M24), нужно обязательно заключение врача невролога", – отметила она.

В Москве по итогам вакцинации населения были привиты более 7,5 миллиона человек, в том числе более 1,2 миллиона детей. В этот раз впервые сделать бесплатную прививку могли посетители девяти торговых центров. Всего в России прививки против гриппа сделали более 69 миллионов человек. По прогнозам Минздрава, благодаря вакцинации сезонная эпидемия гриппа в этом году пройдет без осложнений, а количество заболевших не превысит средних значений.