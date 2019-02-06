Врач рассказала о необходимости прививок от краснухи

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о том, что в России полностью ликвидирована заболеваемость краснухой. Как сообщается, в течение трех лет на территории страны ни разу не была выявлена передача инфекции.

По словам врача высшей категории, специалиста по вакцинопрофилактике многопрофильного лечебно-диагностического центра AllergyFree Лины Мурадовой, заявление ВОЗ не означает, что можно перестать делать прививки от этого заболевания. По ее словам, эпизодические случаи краснухи "встречаются и еще будут какое-то время встречаться".

Мурадова также в беседе с порталом Москва 24 отметила, что "краснуха – это заболевание, которое, как и любое детское заболевание, взрослый человек переносит сложнее. Особенно опасна краснуха беременным, потому что она приводит к порокам плода, которые не совместимы с жизнью".

Специалист по вакционпрофилактике напомнила, что в России существует национальный календарь, по которому прививку от краснухи детям делают в возрасте одного года, а затем повторяют в шесть лет. Среди взрослых прививки надлежит делать женщинам от 18 до 25 лет, но только тем, кто раньше ей не болел, не делал прививки от этого заболевания или сделал только одну.

При этом врач подчеркнула, что "ни одна прививка не дает ни 100% гарантии, ни пожизненной защиты, но дает возможность перенести заболевание легче".

По данным ВОЗ, в числе стран, полностью победивших краснуху, находятся Австралия, Бруней, Камбоджа, Гонконг, Япония, Макао, Новая Зеландия, Южная Корея и Сингапур. В то же время в других регионах мира, в первую очередь в странах Европы, из-за массового отказа родителей прививать своих детей, последние несколько лет бушует эпидемия кори, уже унесшая немало детских жизней.



Евгения Маркова