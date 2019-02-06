Врач рассказала о необходимости прививок от краснухи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о том, что в России полностью ликвидирована заболеваемость краснухой. Как сообщается, в течение трех лет на территории страны ни разу не была выявлена передача инфекции.
По словам врача высшей категории, специалиста по вакцинопрофилактике многопрофильного лечебно-диагностического центра AllergyFree Лины Мурадовой, заявление ВОЗ не означает, что можно перестать делать прививки от этого заболевания. По ее словам, эпизодические случаи краснухи "встречаются и еще будут какое-то время встречаться".
Мурадова также в беседе с порталом Москва 24 отметила, что "краснуха – это заболевание, которое, как и любое детское заболевание, взрослый человек переносит сложнее. Особенно опасна краснуха беременным, потому что она приводит к порокам плода, которые не совместимы с жизнью".
Специалист по вакционпрофилактике напомнила, что в России существует национальный календарь, по которому прививку от краснухи детям делают в возрасте одного года, а затем повторяют в шесть лет. Среди взрослых прививки надлежит делать женщинам от 18 до 25 лет, но только тем, кто раньше ей не болел, не делал прививки от этого заболевания или сделал только одну.
При этом врач подчеркнула, что "ни одна прививка не дает ни 100% гарантии, ни пожизненной защиты, но дает возможность перенести заболевание легче".
По данным ВОЗ, в числе стран, полностью победивших краснуху, находятся Австралия, Бруней, Камбоджа, Гонконг, Япония, Макао, Новая Зеландия, Южная Корея и Сингапур. В то же время в других регионах мира, в первую очередь в странах Европы, из-за массового отказа родителей прививать своих детей, последние несколько лет бушует эпидемия кори, уже унесшая немало детских жизней.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.