ВОЗ подтвердила победу над краснухой в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила о том, что в России полностью ликвидирована заболеваемость краснухой. В течение трех лет на территории государства ни разу не была выявлена передача инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
Краснуха, как и корь, – заразное вирусное заболевание. При этом краснуха, в отличие от кори, как правило, не представляет серьезной угрозы для здоровья детей, но очень опасна для плода. Заражение будущей матери вирусом краснухи в первом триместре беременности на 80 процентов повышает риск выкидыша или врожденных аномалий у ребенка: глухоты, слепоты, задержки интеллектуального развития, пороков сердца и других.
В России вакцину против краснухи детям ставят также в возрасте 1 года и повторяют в 6 лет. Среди взрослых прививки надлежит ставить женщинам от 18 до 25 лет, но только тем, кто раньше ей не болел, не ставил прививки от этого заболевания или поставил только одну.
По данным ВОЗ, в числе стран, полностью победивших краснуху, находятся Австралия, Бруней, Камбоджа, Гонконг, Япония, Макао, Новая Зеландия, Южная Корея и Сингапур. В то же время в других регионах мира, в первую очередь в странах Европы, из-за массового отказа родителей прививать своих детей, последние несколько лет бушует эпидемия кори, уже унесшая немало детских жизней.
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