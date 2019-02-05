Почти 1,4 тысячи человек привиты после выявления кори в столичном хостеле

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Почти 1,4 тысячи человек привили против кори после выявления этого заболевания в хостеле на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Сначала из хостела "Тут как дома" госпитализировали двоих рабочих с корью, а после медосмотра среди рабочих, проживающих там, в инфекционный стационар с диагнозом "ОРВИ, контакт с корью" доставили еще 23 человека.

Столичное управление Роспотребнадзора приступило к проведению эпидемиологического расследования. По его данным, первый заболевший не был привит против кори. Он заболел 28 января, но за помощью врачей не обращался. 2 февраля его состояние ухудшилось, после чего его госпитализировали.

3 февраля с диагнозом "корь" в больницу доставили второго постояльца хостела "Тут как дома". Им оказался иностранный гражданин. Во время медосмотра других жителей хостела врачи выявили 23 человек с температурой и катаральными явлениями без сыпи. Осмотрели также сотрудников хостела. Все работники здоровы и привиты против кори.

Чтобы не допустить распространения заболевания среди иностранных граждан, работающих в хостеле и непосредственно на строительных площадках, привито более 1370 человек, вакцинация продолжается.

В отношении юридического лица "Тут как дома" составлен протокол об административном правонарушении.

25 января вспышку кори зафиксировали в нескольких школах столицы. В школе №1434 на улице Раменки (дом № 15, корпус 1 и корпус 2) в ЗАО заболело трое детей – школьников из одной семьи. Все заболевшие дети не были привиты против кори из-за отказа родителей от проведения профилактических прививок.

Еще один случай кори выявлен у непривитого ребенка – ученика школы № 1797 на улице 1-я Гражданская (дом № 96) в ВАО.