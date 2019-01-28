Роспотребнадзор: заболевшие корью ученики московских школ не были привиты

Два очага заболевания корью зарегистрировано в двух школах Москвы с 25 января, сообщает управление Роспотребнадзора по столице.
В школе №1434 на улице Раменки (дом №15, корпус 1 и корпус 2) в ЗАО заболело трое детей – школьников из одной семьи. Все заболевшие дети не были привиты против кори из-за отказа родителей от проведения профилактических прививок.
Еще один случай кори выявлен у непривитого ребенка – ученика школы №1797 на улице 1-я Гражданская (дом №96) в ВАО.
В школах организованы медицинские осмотры, профилактическая иммунизация, медицинское наблюдение за контактными лицами. Также усилен противоэпидемический режим, отменены массовые мероприятия.
Вводится временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы сотрудников, не привитых против кори и не болевших корью сроком на 21 день. При выявлении случая кори не привитые и не болевшие корью дети также отстраняются от посещения учреждения.
Корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Первую прививку детям делают в возрасте 12 месяцев, вторую – в шесть лет, то есть перед поступлением в школу.
Ранее на сайтах двух московских школ появилась информация о введении карантина по кори.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.