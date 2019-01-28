Роспотребнадзор: заболевшие корью ученики московских школ не были привиты

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Два очага заболевания корью зарегистрировано в двух школах Москвы с 25 января, сообщает управление Роспотребнадзора по столице.

В школе №1434 на улице Раменки (дом №15, корпус 1 и корпус 2) в ЗАО заболело трое детей – школьников из одной семьи. Все заболевшие дети не были привиты против кори из-за отказа родителей от проведения профилактических прививок.

Еще один случай кори выявлен у непривитого ребенка – ученика школы №1797 на улице 1-я Гражданская (дом №96) в ВАО.

В школах организованы медицинские осмотры, профилактическая иммунизация, медицинское наблюдение за контактными лицами. Также усилен противоэпидемический режим, отменены массовые мероприятия.

Вводится временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы сотрудников, не привитых против кори и не болевших корью сроком на 21 день. При выявлении случая кори не привитые и не болевшие корью дети также отстраняются от посещения учреждения.

Корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Первую прививку детям делают в возрасте 12 месяцев, вторую – в шесть лет, то есть перед поступлением в школу.

Ранее на сайтах двух московских школ появилась информация о введении карантина по кори.