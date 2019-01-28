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14:47

В двух столичных школах ввели карантин по кори

общество образование

14:47

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Карантин по кори ввели в двух московских школах – №1797 "Богородская" и №1434 "Раменки", сообщается на сайтах образовательных организаций.

В школе №1797 карантин введен в корпусе №2 (улица 1-я Гражданская, дом №96). За информацией предлагается обращаться к классным руководителям.

"В целях безопасности просим ограничить пребывание родителей и маленьких детей, не являющихся обучающимися 2-ого корпуса, в помещениях и вестибюлях школы", – говорится в заявлении.

В школьном корпусе на улице Раменки, дом №15, корпус 2 из-за карантина отменены все массовые мероприятия.

"Фестиваль "Палитра", дни открытых дверей и открытые уроки в начальной школе переносятся. Даты переноса будут сообщены дополнительно", – отмечается в сообщении.

общество образование

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