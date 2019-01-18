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12:01

ВОЗ назвала фатальные последствия отказа от прививок

медицина

12:01

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Фото: depositphotos/Nikodash

Отказ от вакцинации ставит под угрозу успехи в борьбе с эпидемиями и несет опасность для жизни людей, пишет "Вечерняя Москва" со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения.

В список глобальных угроз человечеству впервые попал сознательный отказ от прививок. В ВОЗ отмечают, что если расширить охват вакцинации, можно предотвратить около 1,5 миллиона преждевременных смертей в год.

На сегодняшний день, по данным организации, вакцинация спасает от преждевременной смерти около трех миллионов человек в год. Пока это самый действенный способ борьбы с болезнями.

Как уточняется, после сознательного отказа от прививок на 30 процентов увеличилось число случаев заболевания корью в мире.

17 января сообщалось, что во Владимирской области зафиксировали вспышку кори. По информации Роспотребнадзора, заболевших более 20 человек. Все они представители цыганской общины. Первые 7 сообщений о случаях заболевания корью у детей были зафиксированы 14 января. Речь шла о поселке Сновицы Суздальского района. На следующий день корью заболели еще 8 жителей табора, а к 16 января прибавилось еще 10 случаев.

медицина

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