Около 20 человек заболели корью во Владимирской области

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Вспышка кори зафиксирована во Владимирской области, передает РИА Новости.

По информации Роспотребнадзора, заболевших более 20 человек. Все они представители цыганской общины.

Первые 7 сообщений о случаях заболевания корью у детей были зафиксированы 14 января. Речь шла о поселке Сновицы Суздальского района. На следующий день корью заболели еще 8 жителей табора, а к 16 января прибавилось еще 10 случаев.



В настоящий момент зарегистрировано 25 заболевших корью, из них 5 взрослых и 20 детей. Больные лечатся амбулаторно.

Медики начали противоэпидемические мероприятия, информирует управление Роспотребнадзора.

Корь является острым инфекционным вирусным заболеванием. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

Ранее сообщалось, Минздрав увеличит расходы на профилактику заболеваний. А в январе в столичных клиниках пройдут дни открытых дверей. В рамках проекта "Входите, открыто!" горожане смогут пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей.