Минздрав увеличит расходы на профилактику заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Расходы на профилактические мероприятия в ближайшие месяцы увеличатся. Об этом помощник российского министра здравоохранения Виталий Флек заявил на Гайдаровском форуме, передает РИА Новости.

По его словам, если оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях, где в основном занимаются профилактикой, принять за 100%, то РФ приближается к цифре 30%. Такова доля расходов на профилактику в первичном звене. "В 2019 году эта доля будет значительно увеличена", – подчеркнул Флек.

Ранее сообщалось, что в январе в столичных клиниках пройдут дни открытых дверей. В рамках проекта "Входите, открыто!" горожане смогут пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей.

В конце декабря минувшего года представители министерства здравоохранения страны пояснили, за какие виды врачебной помощи не должны платить россияне. В частности, бесплатной должна быть первичная медико-санитарная помощь, которую оказывают фельдшеры, акушеры, участковые терапевты и педиатры, а также врачи-специалисты.