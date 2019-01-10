Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дни открытых дверей пройдут в столичных клиниках в январе. В рамках проекта "Входите, открыто!" москвичи смогут пройти бесплатные обследования и получить консультации врачей. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Сразу после завершения новогодних праздников наши ведущие клиники вновь приглашают москвичей посетить уже ставшие традиционными дни открытых дверей. Это хорошая возможность начать новый год с заботы о своем здоровье", – отметил он.

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, большая часть мероприятий в этот раз будет посвящена беременности и подготовке к родам.

В рамках проекта горожане также смогут узнать о предотвращении и лечении различных болезней. Например, о профилактике гипертонической болезни, о современном лечении туберкулеза. Кроме того, можно будет узнать о том, как бороться с бессонницей в пожилом возрасте или получить консультации уролога, отоларинголога, кардиолога, гинеколога, гастроэнтеролога, невролога и хирурга.