Минздрав разъяснил, за что не должны платить пациенты

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Министерство здравоохранения разъяснило, за какие виды врачебной помощи не должны платить россияне. Ведомство выпустило соответствующую памятку.

В ней говорится, что для пациентов бесплатна первичная медико-санитарная помощь, которую оказывают фельдшеры, акушеры, участковые терапевты и педиатры, а также врачи-специалисты.

Также они имеют право на бесплатную специализированную помощь, включающую в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных технологий.

Граждане имеют право и на высокотехнологичную помощь с применением новых, сложных или уникальных методов лечения. Еще один пункт – скорая медицинская помощь, которую оказывают, если необходимо срочное врачебное вмешательство.

Уточняется, что россияне не должны платить за медицинскую реабилитацию, ЭКО, диализ, химиотерапию при злокачественных заболеваниях, профилактические мероприятия. Бесплатно и оказание медицинских услуг, назначение и применение в стационарах лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых, назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови и лечебного питания.

Если госпитализируют ребенка до четырех лет, то одному из его родителей либо законных представителей обязаны предоставить спальное место в палате и питание. Бесплатной является также транспортировка стационарных пациентов для диагностических исследований, если есть такая необходимость.

Ранее сообщалось, что перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов пополнился дорогостоящими средствами для химиотерапии. Утвержденная кабмином программа бесплатной медицинской помощи рассчитана на ближайшие три года.

По словам помощника министра здравоохранения РФ Виталия Флека, норматив по профилю "онкология" среди госгарантий появился впервые. Теперь обследования нужно ждать не 30 дней, а всего две недели. Обследования включают в себя КТ, МРТ, ангиографию и прочие виды диагностики.

Только на лекарственное обеспечение дополнительно выделят 70 миллиардов рублей. Еще часть средств потратят на переоборудование диспансеров, подготовку онкологов и создание центров амбулаторной помощи.