В Госдуме задумались о введении паспортов прививок для детей

Обсудить вопрос введения обязательных паспортов прививок для детей предложил зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль, передает Агентство "Москва".
Свою инициативу депутат озвучил на круглом столе на тему "Отказ от вакцинации – серьезная угроза XXI века. Как избежать эпидемий?". По словам Огуля, в паспортах будет не только информация о сделанных прививках, но и причины отказа от них.
Ранее Всемирная организация здравоохранения впервые внесла отказ от прививок в список угроз человечеству. Эксперты убеждены, что если расширить охват вакцинации, можно предотвратить около 1,5 миллиона смертей в год.
В конце февраля главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина назвала главные причины отказа от прививок. По словам специалиста, всему виной неграмотность людей и разгул неправильной информации в соцсетях.
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