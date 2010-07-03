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16:17

Терапевт рассказал, без какой прививки нельзя обойтись

медицина

16:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прививать в обязательном порядке нужно только от очень тяжелых болезней, к которым относится полиомиелит. В этом уверен глава Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, сообщает ИА "НСН".

Своим мнением специалист поделился на пресс-конференции "Прививка по закону: Минздрав против антипрививочников". Еще один врач Николай Ячменев напомнил, что прививаться нужно и от натуральной оспы.

В начале 2019 года Всемирная организация здравоохранения впервые внесла отказ от прививок в список угроз человечеству. В ВОЗ заявили, что если расширить охват вакцинации, можно предотвратить около 1,5 миллиона преждевременных смертей в год.

На проблему обратили внимание и в России. Минздрав предложил наказывать за призывы к отказу от прививок. Идею поддержал Роспотребнадзор.

А первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что не последнюю роль в отказе россиян от вакцинации детей могут играть иностранные спецслужбы.

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медицина

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