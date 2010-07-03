Минздрав предложил наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав готовит законопроекты о запрете на призывы к отказу от вакцинации и ответственности за публикацию таких обращений, передает ТАСС. Об этом заявила первый замглавы ведомства Татьяна Яковлева.
По ее словам, через СМИ, интернет, религиозные секты и другие источники распространяется много информации о вакцинах и вакцинации, которая зачастую необъективна и подрывает доверие граждан к вакцинации. Мероприятия по иммунопрофилактике недостаточно эффективны, констатировала Яковлева.
Под призывами понимается "обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации", – уточнила она.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль сказал, что комитет 11 апреля проведет круглый стол на тему отказа от вакцинации. Он допустил, что по итогам дискуссии будут предложены поправки в законодательство. Речь может пойти о введении требований к обследованию детей перед вакцинацией, создании единой базы данных по вакцинации, расширении списка профессий, предполагающих обязательные прививки и других мерах.
В 2018 году Минздрав России обсуждал законопроект, вводящий ответственность для медработников за призывы к отказу от вакцинации. Предполагается, что медикам, призывающим пациентов не делать прививку, будут делать выговоры или принудительно отправлять их на повышение квалификации в области вакцинации.
В феврале зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила мнение о том, что медики должны бороться с отказами молодых родителей от рекомендованных Минздравом детских прививок. Она подчеркнула, что существует реальная проблема с отказом родителей от детских прививок, и врачи "должны бить тревогу".
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