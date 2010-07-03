Роспотребнадзор одобрил идею блокировать сайты за призывы к отказу от прививок

Роспотребнадзор поддержал инициативу Минздрава блокировать сайты с призывами отказаться от прививок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в России и в других странах активизировалось "антивакцинальное лобби". "Информация о вреде прививок распространяется через СМИ, интернет, религиозные секты", − рассказали в ведомстве, подчеркнув, что подобные слухи подрывают доверие людей к вакцинации.
В Роспотребнадзоре призвали законодательно ввести требования к обследованию детей перед вакцинацией, создать единую базу данных о прививках, а также расширить список профессий, для которых вакцинация обязательна. Специалисты ведомства также считают необходимым ужесточить санитарные требования к мигрантам.
Ранее первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева заявила, что сейчас мероприятия по иммунопрофилактике являются "эффективными не в полной мере" из-за призывов к отказу от вакцинации. В связи с этим министерство предложило блокировать сайты с такими призывами и ввести административную ответственность за их распространение.
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