Онищенко назвал виновных в отказе от прививок в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что не последнюю роль в отказе россиян от вакцинации детей могут играть иностранные спецслужбы.
По его словам, ведется определенная работа по дискредитации вакцинации.
"А что касается всех сект, которые действуют на территории нашей страны, это – продукт спецслужб иностранных государств, которые занимаются подрывом политического строя нашей страны. И, как одна из опций, подрыв здоровья нации. Есть нормальная, законодательно обусловленная и эффективная работа по предотвращению этой деятельности", – сказал Онищенко в беседе с ИА "НСН".
Он напомнил, что с юридической точки зрения, российские дети могут быть привиты только с разрешения и согласия родителей. Однако, по словам Онищенко, с родителями надо работать.
Ранее первый заместитель главы Минздрава Татьяна Яковлева заявила, что готовится законопроект о запрете на призывы к отказу от вакцинации и ответственности за публикацию таких обращений.
По ее словам, через СМИ, интернет, религиозные секты и другие источники распространяется много информации о вакцинах и вакцинации, которая зачастую необъективна и подрывает доверие граждан к вакцинации. Мероприятия по иммунопрофилактике, как отметила Яковлева, недостаточно эффективны.
В 2019 году в бюджете Москвы предусматривается увеличение средств на покупку препаратов для вакцинации. В 2018 году предусматривалось около 1,2 миллиарда рублей, в следующем планируется выделить на миллиард больше. По мнению специалистов, это позволит увеличить охват населения.
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