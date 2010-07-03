Заболеваемость гриппом в России снизилась почти в 200 раз за 22 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне стали реже болеть гриппом. Так, с 1997 года заболеваемость гриппом уменьшилась почти в 200 раз, сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

По ее словам, в прошлом году прививки сделали 49 процентов населения страны, в том числе 17,8 миллиона детей и более 188 тысяч беременных женщин, а это лучшие показатели охвата вакцинации.

"Результативность вакцинации наглядно подтверждается динамикой заболеваемости гриппом, уровень которой снизился с 1997 года почти в 200 раз", – приводит слова Поповой Агентство "Москва".

Она отметила, что вакцинация и профилактические мероприятия позволили заметно снизить интенсивность эпидемического процесса гриппа.

Также Попова уточнила, что в столице уже два года не фиксируют превышение эпидпорога в сезон заболеваемости гриппом. По ее словам, по этому показателю столица является лидером среди других российских регионов.

"Если в сезон 2015–2016 годов субъектов, которые не превысили ни в одну неделю эпидпорога, было девять, а в 2017–2018 годах их было 30, то в этом году это был 31 регион страны, который не имел проблем с гриппом, где в этом году не было превышения, и лидер здесь – Москва", – сказала Попова.

Она отметила, что столица также два года не имеет превышения порогов по заболеваемости гриппом и имеет минимальный уровень заболеваемости.

Ранее директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина сообщила, что перечень прививок в национальном календаре хотят расширить.

По ее словам, в отечественном календаре пока меньше вакцин, чем в зарубежных аналогах. В планах добавить в него прививки от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и папилломавирусной инфекции. Расширение национального календаря связано с некоторыми сложностями, в числе которых дороговизна иммунобиологических препаратов.