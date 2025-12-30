В Сети появился трейлер финального эпизода сериала "Очень странные дела"

Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер восьмого эпизода пятого сезона сериала "Очень странные дела". Видео доступно на YouTube-канале кинотеатра.

Продолжение проекта выйдет в трех частях: третья и финальная появится 1 января в 04:00 по московскому времени.

Сюжет 5-го сезона сериала продолжает историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя 1,5 года после событий предыдущего сезона главные герои ищут существо Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако тот исчез. Герои выясняют его примерное местоположение и отправляются туда, чтобы вступить в бой с монстром.

Ранее кинокомпания Universal Pictures выложила в Сеть трейлер фильма "Одиссея" от британского режиссера Кристофера Нолана. В основу картины легла поэма Гомера. Сюжет происходит вокруг царя Итаки Одиссея, который после Троянской войны пытается вернуться домой, проходя испытания богов и мифических существ.