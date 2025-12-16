Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 11:44

Культура

Пользователи Reddit нашли в Google Earth спойлер к сериалу "Одна из многих"

Фото: кадр из сериала "Одна из многих"; режиссеры – Винс Гиллиган, Гордон Смит, Адам Бернштейн; производство – Bristol Circle Entertainment, High Bridge Productions, Sony Pictures Television

Пользователи портала Reddit обнаружили деталь, раскрывающую ключевой сюжетный поворот сериала "Одна из многих" (Pluribus), в сервисе Google Earth. Об этом сообщает 9to5Mac.

При помощи "исторических спутниковых снимков" фанаты нашли декорации для шоу у Альбукерке и отследили процесс их строительства. В частности, на снимках есть элементы, которые появятся только в 7-й серии 1-го сезона сериала.

На кадре, датированном августом 2023 года, виден начальный этап строительства декораций тупика с жилыми домами, где по сюжету живет одна из главных героинь. В августе 2024 года в этом же месте видны уже завершенные декорации и крупная надпись на асфальте, значение которой станет понятно только после просмотра серии.

Общение с некоторыми людьми по сюжету сценария происходит через жесты, обращенные к небу. Поэтому ирония в том, что спойлер был раскрыт при помощи спутниковых снимков, говорится в сообщении.

В свою очередь, модераторы Reddit предупредили пользователей о спойлерах и настоятельно рекомендовали не изучать это место на картах до просмотра 7-го эпизода.

Ранее стало известно, что актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь станут частью франшизы "Голодные игры". Они появятся в фильме "Голодные игры: Рассвет жатвы", который выйдет в прокат в ноябре 2026 года.

Артисты снова воплотят на экране образы Китнисс Эвердин и Пита Мелларка. Эти персонажи прославили их в первых 4-х частях киносерии.

Читайте также


культурасериалытехнологии

Главное

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика