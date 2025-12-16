Пользователи Reddit нашли в Google Earth спойлер к сериалу "Одна из многих"

Фото: кадр из сериала "Одна из многих"; режиссеры – Винс Гиллиган, Гордон Смит, Адам Бернштейн; производство – Bristol Circle Entertainment, High Bridge Productions, Sony Pictures Television

Пользователи портала Reddit обнаружили деталь, раскрывающую ключевой сюжетный поворот сериала "Одна из многих" (Pluribus), в сервисе Google Earth. Об этом сообщает 9to5Mac.

При помощи "исторических спутниковых снимков" фанаты нашли декорации для шоу у Альбукерке и отследили процесс их строительства. В частности, на снимках есть элементы, которые появятся только в 7-й серии 1-го сезона сериала.

На кадре, датированном августом 2023 года, виден начальный этап строительства декораций тупика с жилыми домами, где по сюжету живет одна из главных героинь. В августе 2024 года в этом же месте видны уже завершенные декорации и крупная надпись на асфальте, значение которой станет понятно только после просмотра серии.

Общение с некоторыми людьми по сюжету сценария происходит через жесты, обращенные к небу. Поэтому ирония в том, что спойлер был раскрыт при помощи спутниковых снимков, говорится в сообщении.

В свою очередь, модераторы Reddit предупредили пользователей о спойлерах и настоятельно рекомендовали не изучать это место на картах до просмотра 7-го эпизода.

