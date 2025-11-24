Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 10:15

Культура

Вышел новый трейлер первой части финального сезона сериала "Очень странные дела"

Видео: youtube.com/Stranger Things

Новый трейлер первой части финального сезона сериала "Очень странные дела" вышел на YouTube-канале Stranger Things.

Сюжет будет развиваться в 1987 году (спустя полтора года после событий четвертого сезона). В рамках синосписа, Хокинс контролируется военными, они продолжают охотиться на Одиннадцать, из-за чего она скрывается. Основой сюжета стало финальное противостояние главных героев со злодеем Векной.

Режиссерами пятого сезона "Очень странных дел" выступили Мэтт и Росс Дафферы, а также Фрэнк Дарабонт, снявший 2 эпизода. В финале сериала снялся весь актерский состав, включая присоединившуюся к картине актрису Линду Гамильтон, известную по фильму "Терминатор". Она исполнила роль доктора Кей.

Первая часть пятого сезона "Очень странных дел" выйдет 26 ноября. Премьера второй части запланирована на 25 декабря. Финальный эпизод выйдет 31 декабря.

Ранее в Сети появился первый трейлер французского фильма "Кремлевский волшебник". Главные роли в картине исполнили актеры Джуд Лоу, Пол Дано и Алисия Викандер. Премьера фильма состоялась 31 августа в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля. Картина получила положительные отклики от критиков.

Читайте также


культурасериалы

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика