Вышел новый трейлер первой части финального сезона сериала "Очень странные дела"

Видео: youtube.com/Stranger Things

Новый трейлер первой части финального сезона сериала "Очень странные дела" вышел на YouTube-канале Stranger Things.

Сюжет будет развиваться в 1987 году (спустя полтора года после событий четвертого сезона). В рамках синосписа, Хокинс контролируется военными, они продолжают охотиться на Одиннадцать, из-за чего она скрывается. Основой сюжета стало финальное противостояние главных героев со злодеем Векной.

Режиссерами пятого сезона "Очень странных дел" выступили Мэтт и Росс Дафферы, а также Фрэнк Дарабонт, снявший 2 эпизода. В финале сериала снялся весь актерский состав, включая присоединившуюся к картине актрису Линду Гамильтон, известную по фильму "Терминатор". Она исполнила роль доктора Кей.

Первая часть пятого сезона "Очень странных дел" выйдет 26 ноября. Премьера второй части запланирована на 25 декабря. Финальный эпизод выйдет 31 декабря.

