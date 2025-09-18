Актер Кологривый сыграет главную роль в фильме о рок-группе "Сектор газа"

Фото: телеграм-канал "Генпродюсер Давид"

Актер Никита Кологривый сыграет музыканта Юрия Клинских (известен как Юрий Хой. – Прим. ред.) в фильме про рок-группу "Сектор газа". Об этом сообщил генеральный продюсер платформы Premier Давид Кочаров на презентации нового сезона площадки в Сочи.

"Мне кажется, это будет хорошее кино, очень человечное, очень понятное. В следующем году, надеемся, мы его выпустим", – приводит ТАСС слова Кочарова.

Он также опубликовал в своем телеграм-канале тизер картины, в котором Кологривый появился в образе известного музыканта. Выход фильма запланирован на платформе Premier, режиссером проекта стал Владимир Щегольков.

Съемки художественного полнометражного фильма "Сектор Газа" про судьбу Клинских начались в июле этого года. В съемках и разработке сценария активно участвует дочь музыканта Ирина Клинских.