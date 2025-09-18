Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:02

Культура

Актер Кологривый сыграет главную роль в фильме о рок-группе "Сектор газа"

Фото: телеграм-канал "Генпродюсер Давид"

Актер Никита Кологривый сыграет музыканта Юрия Клинских (известен как Юрий Хой. – Прим. ред.) в фильме про рок-группу "Сектор газа". Об этом сообщил генеральный продюсер платформы Premier Давид Кочаров на презентации нового сезона площадки в Сочи.

"Мне кажется, это будет хорошее кино, очень человечное, очень понятное. В следующем году, надеемся, мы его выпустим", – приводит ТАСС слова Кочарова.

Он также опубликовал в своем телеграм-канале тизер картины, в котором Кологривый появился в образе известного музыканта. Выход фильма запланирован на платформе Premier, режиссером проекта стал Владимир Щегольков.

Съемки художественного полнометражного фильма "Сектор Газа" про судьбу Клинских начались в июле этого года. В съемках и разработке сценария активно участвует дочь музыканта Ирина Клинских.

Читайте также


культуракино

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика