Рейсовый автобус съехал в кювет после столкновения с легковушкой в Новороссийске

Видео: телеграм-канал "Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска"

Рейсовый автобус съехал в кювет, столкнувшись с легковым автомобилем, под Новороссийском. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

ДТП произошло утром 26 января на трассе в районе хутора Семигорского. Согласно предварительным данным, никто не пострадал, уточнил мэр, добавив, однако, что 22 пассажира и водитель автобуса остаются заблокированными в транспорте.

Ранее в Приморье на автодороге Раздольное – Хасан близ поселка Барабаш произошло столкновение туристического автобуса и грузовика. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров общественного транспорта. Еще 9 получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Правоохранители задержали водителя грузовика на трое суток. В дальнейшем следователь будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.