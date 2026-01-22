22 января, 15:42Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье увеличилось до 9
Фото: телеграм-канал 112
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье увеличилось до 9. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Хасанского округа.
Согласно предварительным данным, все получили травмы разной степени тяжести. В Хасанскую ЦРБ были доставлены 5 пострадавших, 3 из которых находятся в сознании. Еще 2 человек сразу перевели в реанимацию.
Остальных планируют принять больницы Уссурийска и Владивостока.
Столкновение пассажирского автобуса с грузовиком на автодороге Раздольное – Хасан около поселка Барабаш произошло 22 января. В результате скончались водитель и 2 пассажира автобуса. Всего в салоне находились 14 человек.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно установлено, что в автобусе были туристы, следовавшие из КНР.
Новости регионов: автобус с туристами столкнулся с большегрузом в Приморье