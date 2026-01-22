Форма поиска по сайту

22 января, 15:42

Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье увеличилось до 9

Фото: телеграм-канал 112

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье увеличилось до 9. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Хасанского округа.

Согласно предварительным данным, все получили травмы разной степени тяжести. В Хасанскую ЦРБ были доставлены 5 пострадавших, 3 из которых находятся в сознании. Еще 2 человек сразу перевели в реанимацию.

Остальных планируют принять больницы Уссурийска и Владивостока.

Столкновение пассажирского автобуса с грузовиком на автодороге Раздольное – Хасан около поселка Барабаш произошло 22 января. В результате скончались водитель и 2 пассажира автобуса. Всего в салоне находились 14 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно установлено, что в автобусе были туристы, следовавшие из КНР.

Новости регионов: автобус с туристами столкнулся с большегрузом в Приморье

