В Госдуме высказались против снижения возраста вступления в брак

Девушкам в России нужны подходящие условия для получения обязательного высшего образования. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, комментируя идею снижения брачного возраста.

"Почему у нас сейчас брак по закону – с 18 лет? Да потому что девочки к этому времени оканчивают школу. А мы хотим иметь образованное поколение. Мы живем в ХХI веке и хотим, чтобы наша молодежь была конкурентоспособна, образована, грамотна", – приводит слова Останиной радио КП.

Предложения о снижении брачного возраста до 16 или 17 лет не нашли поддержки и у комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Ее председатель Сергей Рыбальченко считает, что текущие нормы уже предусматривают процедуры для более ранних браков при необходимости.

По его словам, общемировая и российская тенденция ведут к увеличению возраста вступления в брак. Это связано с новыми социально-экономическими реалиями.