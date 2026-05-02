Аэропорт Пулково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом предупредила пресс-служба Росавиации.

Данное решение было принято после введения временных ограничений в воздушном пространстве, которые направлены на обеспечение безопасности полетов.

Федеральное агентство воздушного транспорта рекомендовало пассажирам уточнять статус рейса на онлайн-табло авиагавани.

Вместе с тем на фоне ограничений ведомство сообщило об изменениях в расписании маршрутов в/из аэропорт Храброво, расположенный в Калининграде.

Накануне, 1 мая, столичный аэровокзал Шереметьево приостанавливал прием и отправку самолетов. Горожан, в частности, предупреждали о более длительном ожидании при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями для обеспечения безопасности.

К работе в штатном режиме аэропорт вернулся спустя примерно 2 часа.