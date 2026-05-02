Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 11:53

Мэр Москвы

Собянин: новый путепровод соединит Коптево с районами Аэропорт и Савеловский

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На севере Москвы продолжается строительство путепровода, который свяжет Коптево с районами Савеловский и Аэропорт. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Новый путепровод будет проходить над железнодорожными путями и соединит улицы 8 Марта и Приорова. Это создаст дополнительные удобные маршруты для жителей Северного округа.

Мэр подчеркнул, что путепровод станет частью нового маршрута, который, в том числе, соединит ТТК с Северо-Западной хордой в обход Ленинградского шоссе. Таким образом, получится не только перераспределить транспортные потоки, но и снизить нагрузку на шоссе.

В настоящее время началось строительство опор пролетного строения, уточнил градоначальник, добавив, что всего их будет девять.

Помимо этого, план проекта включает реконструкцию прилегающих дорог и возведение новых общей протяженностью около 3,5 километра. Вместе с тем специалисты создадут подземный пешеходный переход на улице Академика Ильюшина, который обеспечит дополнительную связь района Аэропорт с Тимирязевским парком.

Среди других задач Собянин выделил установку остановочных павильонов и дополнительных светофоров, оборудование карманов для заездов и наземных пешеходных переходов, а также создание площадки для стоянки городского транспорта с ультрабыстрыми зарядными станциями.

Более того, отдельно для пешеходов появится тротуар, а по путепроводу запустят маршрут наземного транспорта, что сократит время в пути между Коптево, Аэропортом и Савеловским районами на 10–15 минут.

"Строительство в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни", – заключил глава города.

Тем временем в Москве продолжается реконструкция около 3 километров дорог в районе комплекса "Сити-2". Рабочие уже приступили к первому этапу, в рамках которого построят съезды на Третье транспортное кольцо, в том числе съезд с улицы Антонова-Овсеенко, а также дополнительный участок дороги вдоль ТТК.

Собянин: Кузьминский путепровод открыт после комплексной реконструкции

Читайте также


мэр Москвыстроительствогород

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика