Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 09:28

Транспорт

Новые пешеходные переходы и дополнительные полосы создадут на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует реализовать в текущем году 62 проекта, направленных на улучшение транспортной ситуации на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В данном округе, как уточнили в ведомстве, проходят ключевые магистрали, связывающие центр города с южными районами и областью. Среди них МКАД, Варшавское и Каширское шоссе.

"Для повышения комфорта и безопасности жителей в округе обустроим 26 пешеходных переходов, 18 островков безопасности и дополнительные полосы на 2 интенсивных участках, изменим скоростной режим на 10 улицах и многое другое. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года продолжаем улучшать условия движения в столице", – пояснил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Проекты ЦОДД призваны синхронизировать движение пешеходов и водителей, а также сделать его более безопасным. Причем все корректировки основаны на запросах жителей и анализе аварийности. В числе планируемых мер – создание пешеходного перехода в Востряковском проезде у дома 17, корпуса 1, который облегчит путь родителям с детьми в Фруктовый парк, школу и детские сады.

На улице Академика Миллионщикова появятся островки безопасности. Они сделают безопасным переход через широкую дорогу рядом с учебными корпусами, парками и больницами.

В свою очередь, на пересечении Россошанской улицы и Россошанского проезда запланировано установление светофоров, благодаря которым потоки машин и пешеходов будут разделены. Это позволит исключить конфликтные точки и также повысит безопасность.

В то же время на Балаклавском проспекте, согласно проекту, будет добавлена дополнительная полоса для движения прямо. Это сократит время проезда без лишних перестроений.

Инициатива на Кустанайской улице предполагает снижение скоростного режима с 60 до 40 километров в час. В департаменте напомнили, что здесь жители ежедневно ходят в управу, библиотеку и учебные заведения.

Вместе с тем на перекрестке улицы Москворечье и Пролетарского проспекта обустроят "вафельную" разметку, которая разгрузит смежные направления и увеличит пропускную способность на 15–20%. Более того, нововведение позволит запретить выезжать на перекресток, если впереди затор.

Ранее сообщалось, что в Москве также построят новые дороги, которые свяжут северо-запад и запад города. Как рассказывал Сергей Собянин, работы планируют завершить уже в этом году.

Маршрут будет пролегать от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды. Всего планируется построить и реконструировать 1,7 километра дорог с двумя полосами движения в каждом направлении. В частности, предусмотрена реконструкция участков Новозаводской улицы и Берегового проезда.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика