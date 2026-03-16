Собянин рассказал о строительстве дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет достроена в 2026 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На данный момент проложен пятый, завершающий участок трассы от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Его открытие значительно улучшит транспортную доступность районов Южное и Северное Бутово, где проживают более 300 тысяч человек.

Кроме того, на этом участке построены четыре искусственных сооружения, включая один из самых сложных объектов будущей магистрали – путепровод через МЦД-2. Надвижку пролетов над железной дорогой вели только ночью, в технологические окна, чтобы не останавливать движение поездов. Для пешеходов построят девять подземных и надземных переходов.

"СБВ, связывающая пять вылетных магистралей, – Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, – важнейшая часть транспортного каркаса ТиНАО, а также дублер юго-западной и южной части МКАД", – уточнил мэр.

В районе Варшавского шоссе магистраль состыкуется с Московским скоростным диаметром.

Продолжением основного хода станет Южно-Лыткаринская автодорога длиной 45 километров. Она соединит Варшавское шоссе с трассой М-12 "Восток" через пять округов Подмосковья. Работы идут в рамках концессионного соглашения и должны завершиться в третьем квартале 2026 года.

С вводом трассы нагрузка на МКАД снизится примерно на 16%, Варшавское и Калужское шоссе разгрузятся на 12–13%. Уже введены участки длиной около 18 километров от Боровского шоссе до улицы Поляны. Общая протяженность построенных дорог превысит 70 километров.

Ранее Собянин рассказал, что между Москвой и Подмосковьем появится более 50 маршрутов. В эксплуатацию введут еще 20 километров выделенных полос для городского транспорта, а их общая длина составит свыше 530 километров.

