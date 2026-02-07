Движение у свыше 25 столичных соцучреждений улучшат по проектам ЦОДД в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение у свыше 25 столичных соцучреждений планируется улучшить в этом году. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Там появятся новые пешеходные переходы, светофоры и изменится скоростной режим. Благодаря такой комплексной работе путь до школ, спортивных и досуговых центров станет безопаснее и комфортнее для тысяч семей", – приводят там слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что специалисты ЦОДД уже начали разрабатывать новые схемы движения у этих учреждений. Каждый год они создают около тысячи новых схем для повышения безопасности на дорогах города.

Таким образом, дети и родители смогут безопаснее добираться до школ и секций, для автобусов и автомобилей обустроят удобные подъезды к зданиям, движение в целом будет более равномерным. Новые меры должны снизить риск аварий у учебных заведений.

В 2025 году в разных районах Москвы сделали 9 круговых перекрестков малого радиуса. Их обустроили около парков, школ, поликлиник и других соцобъектов. Благодаря появлению круговых перекрестков снизится риск возникновения ДТП и улучшится пропускная способность.

