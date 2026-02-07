Слушания дела археолога Бутягина могут пройти в Варшаве в конце февраля

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Основные слушания дела по экстрадиции арестованного в Польше археолога Александра Бутягина могут пройти в конце февраля или начале марта. Об этом сообщили его родственники в телеграм-канале.

"После отказа в отводе судьи по подозрению в небеспристрастности защита ожидает, что судья Дариуш Любовски вынесет решение об экстрадиции", – говорится в сообщении.

Родственники археологи отметили, что команда защиты уже готовится к апелляции.

Спецслужбы Польши задержали Бутягина по запросу Украины в декабре 2025 года. Предварительно, ему предъявлено обвинение в "уничтожении культурного наследия" во время проведения раскопок в Крыму. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Кремле заявили, что Москва будет защищать по дипломатическим каналам интересы Бутягина. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, основная задача на данный момент – добиться освобождения археолога.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Польшу о последствиях в связи с арестом археолога.

