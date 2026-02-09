Форма поиска по сайту

The Thaiger: школьника в Таиланде заставили присесть 800 раз из-за домашней работы

В Таиланде учитель заставил школьника приседать 800 раз из-за домашней работы

Фото: depositphotos/fabian19

В тайской провинции Лопбури учитель заставил подростка приседать 800 раз из-за невыполненной домашней работы. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Thaiger.

Рассказал о жестоких действиях со стороны педагога отец мальчика на своей странице в соцсетях. После случившегося его сыну понадобилась медпомощь, так как у подростка заболели ноги и возникли проблемы с почками. В результате школьника госпитализировали.

Комиссия по среднему образованию в Лопбури из-за поступившего от родителей мальчика обращения организовала расследование. В результате все обвинения, выдвинутые против учителя, были доказаны. Преподавателя временно отстранили от работы.

Ранее учитель труда одного из лицеев Демского района в Уфе избил ученика 7-го класса ремнем, связал ему руки и пинал. Соответствующее видео выявили сотрудники прокуратуры Башкирии в Сети.

По данным местных СМИ, педагог избил ребенка из-за карикатуры на Чебурашку. Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и образовании, а также даст оценку действиям должностных лиц лицея и учителя.

