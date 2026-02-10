Форма поиска по сайту

10 февраля, 13:14

Экономика

"Почта России" опровергла информацию об увольнении 5% сотрудников

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

"Почта России" опровергла слухи о том, что после новогодних праздников из компании уволились 5% сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу почтового оператора.

В телеграм-канале Mash ранее появилась информация, что в 2026 году уже уволились около 5 тысяч сотрудников "Почты России". Согласно выложенному там прогнозу, к концу года компания может потерять 60 тысяч работников.

"Информация не соответствует действительности, ротация сотрудников – ниже среднемесячной", – заявили в пресс-службе.

При этом Счетная палата выяснила, что долги "Почты России" с 2020 по 2024 год увеличились на 70%, превысив 128 миллиардов рублей. В то же время расходы повысились почти на 80%, они составили более 10 миллиардов рублей.

Аудит компании также выявил другие проблемы, в том числе неэффективность управления, убыточность фирмы и неспособность развивать доступность услуг почтовой связи.

