11 февраля, 11:34

Мэр Москвы

Собянин: завершена реставрация храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершена реставрация храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Он отметил, что архитектура храма уникальна своим разнообразием. Она включает в себя детали нарышкинского и петровского барокко. Отреставрирована церковь была как снаружи, так и изнутри.

В частности, были приведены в порядок цоколь, кирпичная кладка, белокаменные и кирпичные декоративные элементы фасадов храма и колокольни. Кроме того, специалисты обновили декоративное оформление окон и дверного проема портала.

По словам Собянина, особое внимание было уделено лепному декору колокольни: отреставрированы капители яруса звона и колонн. Внутри восстановлена штукатурка и обновлены полы нижнего яруса.

Мэр напомнил, что храм Живоначальной Троицы является объектом культурного наследия федерального значения. Началась история церкви еще в XIV веке. Тогда боярин Федор Свибло приказал построить в своем селе у реки Яузы деревянную церковь во имя Троицы Живоначальной. При князе Дмитрии Донском он занимал довольно высокое положение, у него во владении даже были палаты в Московском Кремле. Именно поэтому башню рядом с ними назвали в его честь – Свиблова.

Первое достоверное упоминание храма Живоначальной Троицы было зафиксировано в начале ХVII века. Тогда новый владелец села Андрей Плещеев приказал возвести новую церковь вместо сгоревшей старой.

Каменная церковь появилась в 1704–1708 годах благодаря сподвижнику Петра I Кириллу Нарышкину. Немного позднее к ней присоединили придел святого Георгия Победоносца и колокольню.

В разное время усадьбой Свиблово владели семьи Голицыных, Высоцких, Казеевых, Кожевниковых, Халатовых. В начале XIX века там проживал писатель и историк Н. М. Карамзин. Теперь этот архитектурный символ северо-востока столицы снова будет радовать посетителей своей красотой.

Ранее Собянин рассказал о завершении реставрации двух павильонов в усадьбе Кузьминки. В порядок привели кузницу и ванный домик. Специалисты с 2024 года обновляют почти половину объектов комплекса, в том числе восточный и западный флигели главного дома, а также здание прачечного корпуса.

мэр Москвыгород

